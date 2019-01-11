بعد تهديد ترامب.. ماذا يعني الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية وكم مرة حدث؟

الرئيسية أنحاء العالم بعد تهديد ترامب.. ماذا يعني الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية وكم مرة...
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استعداده لقبول استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية لسنوات قادمة، في الوقت الذي لم يتسلم فيه 800 ألف من العاملين الحكوميين أجورهم منذ 22 ديسمبر الماضي. فماذا يعني ذلك الإغلاق وكم مرة حدث من قبل؟
الإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية، ولكنه يقتصر على عدد من المؤسسات الحكومية، ويعني أن التمويل لنحو 25% من مؤسسات الحكومة الفيدرالية قد نفد، وأن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء عملهم لحين توصل “الكونغرس” لخطة تمويل.
فالجيش على سبيل المثال يعتبر مؤسسة ضرورية، إلا أن الجنود المتواجدين والمشاركين في العمليات لن يتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي، كما سيتوقف الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأمريكية عن العمل بما في ذلك المدربون العسكريون ومتعهدو الصيانة وغيرهم.
راغبو قضاء إجازة وزيارة الحدائق أو المتاحف وحتى حدائق الحيوانات الوطنية، فإن تلك المرافق ستكون مغلقة لاعتبارها مؤسسات غير ضروريةتتقاضى تمويلا من الحكومة. والسؤال كم مرة حدث مثل هذا الإغلاق؟
يعتبر هذا الإغلاق الجزئي هو الثالث من نوعه خلال عام واحد، حيث بدأ في 22 ديسمبر حيث أغلقت الحكومة قبله في أيام 20 و21 و22 يناير 2018، وفي 9 فبراير وثالثًا هذه المرة، وسبق وأغلقت الحكومة لثلاث مرات بنفس العام منذ 40 عاماً أي في 1977، كما سبق للحكومة الإغلاق في ديسمبر 1995 لمدة 21 يوما، وفي أكتوبر 2013 لمدة 16 يوما، عندما فشل الجمهوريون والديمقراطيون في الاتفاق حول الميزانية المقترحة من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
يذكر أن الإغلاق حدث بعد فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، بعد إصرار الرئيس دونالد ترامب، على أن تشمل الميزانية الحكومية 5 مليارات دولار على الأقل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، إلا أن مجلس النواب الذي يُهيمن عليه الديمقراطيون، رفض منح إدارة ترامب الأموال المطلوبة.