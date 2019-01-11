خبير طقس: المملكة على موعد مع الزائر القطبي وانخفاض حاد في درجات الحرارة بدءاً من هذا اليوم

توقع خبير الطقس حسن كراني، أن تسجل بعض مناطق المملكة انخفاضاً حرارياً ملموساً بعد منتصف الثلاثاء القادم.
وتفصيلاً؛ قال “كراني” بحسب “سبق”: “بعد منتصف الثلاثاء القادم يتحرك الزائر القطبي للبحر المتوسط، ويضرب ويتمركز شرقه مع فجر الأربعاء، ثم يتحرك شرقاً ويغطي الشمال والغربية مع نهاية الأربعاء، ويبدأ بالتعمق الخميس على الوسطى والشرقية، وكل الغربية، حتى منطقة مكة المكرمة وسواحلها، ويزداد تعمقه الجمعة حتى يصل الأجواء الجنوبية لشبه الجزيرة العربية”.
وأضاف: “يؤدي لانخفاض حراري ملموس جداً على كافة أجواء المملكة يتراوح ما بين ٤ إلى ٧ درجات مئوية وصغرى من ٢ إلى ٥ درجات مئوية تحت الصفر على الشمال، مع نشاط للرياح والانعدام وشبه الانعدام”.
وأشار “كراني” إلى أن الزائر يستمر تأثيره على كل الأجواء حتى صباح السبت، بعدها يبدأ بالرحيل، ويكون رحيله ملموساً فجر الأحد ويعود الدفء مرة أخرى.