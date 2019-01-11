دراسة: الشوكولاتة أكثر فعالية في محاربة السعال من الأدوية التقليدية

تقول الدكتورة آلين موريس، رئيسة قسم القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي في جامعة هال، إن تناول الشوكولاتة يساعد على التخلص من السعال، وأنه أكثر فاعلية من الأدوية التقليدية للتخلص من مشاكل الجهاز التنفسي.