دراسة: الشوكولاتة أكثر فعالية في محاربة السعال من الأدوية التقليدية

تقول الدكتورة آلين موريس، رئيسة قسم القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي في جامعة هال، إن تناول الشوكولاتة يساعد على التخلص من السعال، وأنه أكثر فاعلية من الأدوية التقليدية للتخلص من مشاكل الجهاز التنفسي.
وبحسب الدكتورة مويس، إن الأبحاث وجدت بأن مادة الكاكاو يمكن أن تكون مادة أولية لإنتاج عقار شديد الفاعلية يحارب السعال والعديد من مشاكل الجهاز التنفسي.
وقد كشفت دراسة أجرتها الدكتورة آلين موريس على 163 شخصاً بأن المرضى الذين تناولوا الشوكولاتة شهدوا تحسناً كبيراً خلال يومين من إصابتهم بالسعال.
وليست هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تؤكد على أن الشوكولاتة يمكن أن تهدئ السعال، إذ وجدت دراسة أجريت في كلية إمبريال كوليدج في لندن، بأن عنصر الثيوبرومين الموجود في مادة الكاكاو، ذو فعالية كبيرة للتخلص من السعال مقارنة بعنصر الكوديين الذي يدخل في تركيب أدوية السعال التقليدية.
وبحسب الدكتورة آلين موريس، فإن الشوكولاتة تحتوي على خصائص مرطبة تعمل على تكوين طبقة لزجة على النهايات العصبية للحلق، الأمر الذي يثبط الرغبة في السعال، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.