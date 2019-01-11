صحة الطائف تكشف حقيقة انتشار “الحمى الشوكية” بالخرمة

نفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، أمس الخميس، الأنباء المتداولة، بشأن انتشار الحمى الشوكية بمحافظة الخرمة وانتقال العدوى للعديد من الأشخاص، التي تسببت في إثارة القلق بين المواطنين والمقيمين.
وأوضحت الصحة في بيان لها: أن “صحة الطائف تؤكد أن ما ذكر هو شائعة لا صحة لها ولم تسجل أي حالة من هذا النوع بمحافظة الخرمة أو ما جاورها”.
وأضافت: “نطمئن جميع السكان بسلامة الوضع الصحي تماماً، وتلتزم في الوقت نفسة باتخاذ الإجراء القانوني بحق كل من يثير البلبلة والهلع بين الناس بنقل أو تداول معلومات تمس الصحة العامة”.