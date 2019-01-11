صور | وفد مصري يزور مدائن صالح وأماكن سياحية بالعلا.. بينهم فنانين وعلماء آثار ومثقفين

#فيديو| دكتور طارق توفيق، مدير #المتحف_المصري_الكبير، خلال زيارته لـ #مدائن_صالح: هنا على أرض #المملكة نعيش قصةً كبيرة عن حضارة العرب القديمة.#العلا#مهرجان_شتاء_طنطورة pic.twitter.com/QxvXXJlRmC

— السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) January 11, 2019