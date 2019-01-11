صور | وفد مصري يزور مدائن صالح وأماكن سياحية بالعلا.. بينهم فنانين وعلماء آثار ومثقفين

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استقبل مهرجان “شتاء طنطورة” المقام في محافظة العلا شمال غرب المملكة على مدى عدة أسابيع، اليوم (الجمعة)، وفداً مصرياً.

وضم الوفد إعلاميين وفنانين وعدداً من المهتمين بالآثار، حيث تجولوا في المحافظة، وزاروا عددا من الأماكن السياحية والتاريخية من بينها مدائن صالح.

ويضم المهرجان الكبير عدة حفلات غنائية وفعاليات وعروضاً متنوعة، واستقطب عدة فنانين عرباً وأجانب.

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