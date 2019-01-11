فيديو | إماراتي يحبس يُهين هنودًا لإجبارهم على تشجيع منتخب بلاده.. والنيابة تأمر بضبطه وإحضاره

بثَّ أحد المشجعين الإماراتيين مقطع فيديو يوثق قيامه بوضع مقيمين من الجنسية الهندية داخل قفص؛ لإجبارهم على تشجيع منتخب الإمارات في مواجهة منتخب بلادهم (الهند) في كأس آسيا أمس.
وأثار المقطع ردود فعل متباينة، وطالب ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على ذلك المشجع ومحاسبته، فيما رأى آخرون أن الفيديو واضح أنه يأتي في إطار المزاح وليس المقصود منه الإساءة للمقيمين الهنود.
بدوره، أصدر النائب العام بدولة الإمارات أمراً بضبط وإحضار صاحب الفيديو، مؤكداً أن ما قام به جريمة معاقب عليها قانوناً، فضلاً عن أنه لا يعبر عن قيم التسامح التي تربى عليها مجتمع الإمارات.
فيما أعلنت شرطة الشارقة الوصول إلى من قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات وإحالتهم للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معهم، من منطلق أن تلك التصرفات لا تمثل العادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء الإمارات، وإن كانت على سبيل المزاح.
وكان صاحب مقطع الفيديو ظهر مجددًا ليدافع عن نفسه، مؤكداً أنه لم يقصد غير المزاح، وأن علاقته بعماله طيبة ويعيش معهم بتسامح.
وفاز المنتخب الإماراتي على نظيره الهندي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا لكرة القدم الإمارات 2019.