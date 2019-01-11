فيديو | “المياه الوطنية” تتفاعل مع شكوى مواطن وتجري تجربة عملية لقراءة العدادات الإلكترونية

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تجاوبت شركة المياه الوطنية مع قيام أحد المواطنين بالتشكيك في مسألة قراءة عدادات الاستهلاك من قِبل الموظفين المختصين، قبل أن تجري له تجربة عملية لتعريفه طريقة قراءة العدادات الإلكترونية.

وأبدى أحد المواطنين في مقطع فيديو متداول استغرابَه من عدم وجود آثار لقراءة عداد منزله رغم وصول فواتير استهلاك له بشكل مستمر.

وسارعت شركة المياه الوطنية إلى إرسال مندوبين عنها؛ لتعريف المواطن كيفية قراءة العدادات الإلكترونية عن بُعد وكيف تتم دون تدخل بشري.

ونفذ مندوبو الشركة أمام المواطن تجربة عملية من خلال اصطحابه في سيارة قراءة العدادات الإلكترونية وتعريفه آلية القراءة، وكيف يتم أخذها دون فتح العدادات من خلال برامج إلكترونية مخصصة لذلك، ليتضح في النهاية صحة القراءات التي أخذتها السيارة بعدما طابقها المواطن بعد فتحه عداد منزله.

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