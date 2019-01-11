فيديو | “المياه الوطنية” تتفاعل مع شكوى مواطن وتجري تجربة عملية لقراءة العدادات الإلكترونية

نشر أحد عملائنا فيديو يطرح فيه استغرابه من عدم وجود آثار لقراءة عداد منزله، وفي هذا الفيديو بيان نوضح فيه طريقة قراءة العدادات الإلكترونية عن بعد وكيف تتم بدون تدخل بشري. pic.twitter.com/aS42ViazTM

— شركة المياه الوطنية (@nwc_media) January 10, 2019