فيديو | “المياه الوطنية” تتفاعل مع شكوى مواطن وتجري تجربة عملية لقراءة العدادات الإلكترونية

تجاوبت شركة المياه الوطنية مع قيام أحد المواطنين بالتشكيك في مسألة قراءة عدادات الاستهلاك من قِبل الموظفين المختصين، قبل أن تجري له تجربة عملية لتعريفه طريقة قراءة العدادات الإلكترونية.
وأبدى أحد المواطنين في مقطع فيديو متداول استغرابَه من عدم وجود آثار لقراءة عداد منزله رغم وصول فواتير استهلاك له بشكل مستمر.
نشر أحد عملائنا فيديو يطرح فيه استغرابه من عدم وجود آثار لقراءة عداد منزله، وفي هذا الفيديو بيان نوضح فيه طريقة قراءة العدادات الإلكترونية عن بعد وكيف تتم بدون تدخل بشري. pic.twitter.com/aS42ViazTM
— شركة المياه الوطنية (@nwc_media) January 10, 2019