فيديو | شاهد آخر مقطع للطبيب المصري مع أطفاله الثلاثة الذين ذبحهم مع والدتهم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لآخر فيديو تم تصويره للطبيب المصري أحمد عبد الله المتهم بذبح زوجته الطبيبة وأولاده الثلاثة.
وأظهر المقطع الطبيب المتهم وهو يداعب أبناءه ويحتضنهم، في مشهد أبوي عطوف مغاير تماما لإقدامه على ارتكاب الجريمة بحقهم.
وكانت مباحث محافظة كفر الشيخ المصرية تمكنت من كشف لغز الجريمة التي هزت الشارع المصري، وهي مَقتل أم و3 من أطفالها، عثر على جثثهم مذبوحين داخل شقتهم السكنية، وذلك باعتراف الأب بأنه من نحر زوجته وأبناءه الثلاثة.
والأب طبيب يبلغ من العمر 42 عاماً يعمل طبيباً، كان قد أبلغ الجهات الأمنية، أنه بعد عودته من عمله عثر على زوجته منى وأطفاله عبدالله 8 سنوات، وعمر 6 سنوات، وليلى 4 سنوات مذبوحين داخل شقتهم السكنية.
وبمباشرة الجهات الأمنية على الفور موقع الحادثة، حامت الشكوك حول الأب، كون الجهات الأمنية لم تلاحظ أي كسر أو آثار عنف داخل الشقة، وبالضغط عليه أثناء التحقيقات انهار الأب واعترف بارتكابه الجريمة، وقال إنه كان على خلاف مع زوجته ما أفقده عقله وجرده من إنسانيته ليقدم على ذبحهم جميعاً.