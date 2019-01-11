فيديو | عضو شورى توضح ضوابط زواج القاصرين.. والعقوبات التي تنتظر المخالفين

قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري إن هناك عقوبات تأديبية سيتم إيقاعها بحق كل من يخالف نظام زواج القاصرين سواء من الأسر أو مأذوني الأنكحة.
وأبانت خلال استضافتها عبر الهاتف على برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليحية، أن هناك ضوابط محددة لزواج القاصرين، تهدف لحفظ حقوقهم، منها التحقق من موافقة الفتاة على الزواج وأنها لم تجبر عليه.
وأضافت أنه من الضوابط أن يتأكد القاضي من أهلية الفتاة جسمياً وعقلياً للزواج، وأنه لا يشكل خطراً عليها، ويتم إثبات ذلك من خلال تقارير طبية ونفسية واجتماعية معتمدة تثبت أهلية الفتاة للزواج.
وأوضحت أن الضوابط تشترط حضور الفتاة القاصر لبرنامج تأهيلي تتعرف من خلاله على الأعباء الأسرية المترتبة على الزواج.
وكان مجلس الشورى قد طالب في جلسته الأربعاء الماضي على منع عقد النكاح لمن هم دون الخامسة عشرة سواء كان ذكراً أو أنثى.
ما هي العقوبات التي تنتظر مخالفي نظام #منع_زواج_القاصرين؟
د.اقبال درندري عضو مجلس الشورى تجيب.#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/3KKhAZMhGO
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 10, 2019