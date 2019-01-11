فيديو | عضو شورى توضح ضوابط زواج القاصرين.. والعقوبات التي تنتظر المخالفين

ما هي العقوبات التي تنتظر مخالفي نظام #منع_زواج_القاصرين؟

د.اقبال درندري عضو مجلس الشورى تجيب.#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/3KKhAZMhGO

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 10, 2019