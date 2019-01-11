فيديو | متحدث “التعليم” يقيم تجربة تدريس المعلمات للأولاد في المرحلة الابتدائية

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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، عن توصل الوزارة مؤخراً إلى نتائج تؤكد أن أثر المعلمات على الطلاب في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية أقوى من النجاحات التي يحققها المعلمون بنفس المرحلة.

وقال العصيمي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الدراسات والتجارب التي أجرتها العديد من الدول تشير لهذا الأمر أيضاً بشأن تحقيق المعلمات نتائج أفضل من المعلمين في الصفوف الأولى من تلك المرحلة.

وأضاف أن افتتاح أول مدرسة حكومية للطفولة المبكرة كانت للتجريب والتقييم فقط تمهيداً لتعميم تلك التجربة حال نجاحها، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بملاحظة كل السلبيات والمعوقات الخاصة بالتجربة ومكامن النقص لتلافيها ومعالجتها في المستقبل.

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