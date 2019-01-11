فيديو | متحدث “التعليم” يقيم تجربة تدريس المعلمات للأولاد في المرحلة الابتدائية

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، عن توصل الوزارة مؤخراً إلى نتائج تؤكد أن أثر المعلمات على الطلاب في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية أقوى من النجاحات التي يحققها المعلمون بنفس المرحلة.
وقال العصيمي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الدراسات والتجارب التي أجرتها العديد من الدول تشير لهذا الأمر أيضاً بشأن تحقيق المعلمات نتائج أفضل من المعلمين في الصفوف الأولى من تلك المرحلة.
أ. مبارك العصيمي – المتحدث الرسمي لوزارة التعليم يقيم تجربة أول مدرسة مختلطة للتعليم المبكر في تبوك.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/UiMcfH2y5u
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 10, 2019