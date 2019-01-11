فيديو | متحدث “التعليم” يقيم تجربة تدريس المعلمات للأولاد في المرحلة الابتدائية

أ. مبارك العصيمي – المتحدث الرسمي لوزارة التعليم يقيم تجربة أول مدرسة مختلطة للتعليم المبكر في تبوك.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/UiMcfH2y5u

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 10, 2019