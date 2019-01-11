فيديو | مغامرة خطيرة.. طيار فرنسي يغامر بحياته لإنقاذ مصاب فوق جبال الألب

الرئيسية حوادث فيديو | مغامرة خطيرة.. طيار فرنسي يغامر بحياته لإنقاذ مصاب فوق جبال...
أظهر مقطع فيديو لحظة مغامرة طيار فرنسي بحياته لإنقاذ أحد المتزلجين المصابين، حيث تمكن من الوقوف بمروحيته في الجو فوق جبال الآلب وقام أحد الموظفين بسحبه.
ويتضح من الفيديو الذي نشرته شبكة “سي أن أن” الأمريكية، اقتراب مروحية إنقاذ من الجبل المغطى بالثلوج وبزاوية ميل أمامية، لسحب أحد المصابين خلال التزلج فوق الجبل.
وظهرت الطائرة معلقة في الهواء فوق الجبل، وحينها نزل أحد الموظفين لنقل المصاب داخل المروحية وتمت العملية بنجاح.