في الصين فقط.. السائقون يفضلون قتل ضحية حادث الدهس بدلاً من تركه حيًا لهذا السبب | فيديو

ظاهرة غريبة تشهدها الصين في حوادث الدهس ، وذلك بسبب تشريعات القانون بحسب ما أوضحته عدة وسائل إعلامية .
وأوضحت عدة مقاطع فيديو حالات دهس سيارات لمارة في شوارع الصين ، ولكن الغريب في الأمر أن السائقين كانوا يعودون ليدهسوا الضحية مرة أخرى حتى يتأكدون من وفاته .
ووفقاً لموقع “نكست شارك” ، فإن المشكلة تكمن في النظام القضائي الصيني”، والذي يعاقب من يقتل شخصاً دهساً بسيارة بغرامة قدرها 30 ألفاً إلى 50 ألف دولار.
بينما من يصيب شخصاً ويتسبب له بحدوث عاهة مستديمة، فإنه يتولى دفع أموال شهرية للمصاب طوال حياته، وذلك لرعاية الشخص المصاب، وقد تصل أموال الرعاية إلى ملايين الدولارات، ومن هنا يفضل السائق قتل الضحية ودفع 50 ألف دولار، وحتى السجن لثلاثة أو خمسة أعوام.