قصة مؤثرة لسعودي ضحى بحياته لإنقاذ طفل من الدهس في عسير

تناقل أهالي منطقة عسير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على مسامعهم بشكل واسع قصة المواطن “علوان الربعي” الذي توفي أثناء إنقاذه طفلاً؛ حيث ألقى بنفسه أمام سيارة لينقذه من الدهس ومات.
وأوضح أحد أقاربه، أن علوان شاهد طالباً بالمرحلة المتوسطة يقطع شارعاً أمام المعهد المهني بأبها أثناء قدوم سيارة مسرعة، فرمى نفسه أمام السيارة وأنقذ الطالب، بينما تعرض هو للدهس، ونقل إلى مستشفى عسير المركزي، حيث نُوّم في العناية المركزة أسبوعين، قبل أن تفيض روحه الثلاثاء الماضي.
وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببطولة “علوان”، مؤكدين أنها تؤكد بطولة وشجاعة الشباب السعودي، مستذكرين قصة المبتعثَيْن السعوديين اللذَيْن قضيا في الولايات المتحدة لإنقاذ غريق، مطالبين بمنحه أعلى الأوسمة ورعاية أطفاله الأربعة وزوجته.