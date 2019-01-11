الرئيسية رياضة مصادر: إيقاف خدمات نادٍ شهير بجدة بعد عجزه عن سداد رواتب موظفيه
كشفت مصادر عن إيقاف خدمات أحد الأندية الرياضية الشهيرة بجدة يلعب في دوري المحترفين، ما تسبب في تعطيل مصالح العاملين به وعجزهم عن تجديد هوياتهم.
وقالت المصادر إن إيقاف خدمات النادي في مكتب العمل تم بسبب عدم دفعه رواتب العاملين لأكثر من 3 أشهر، لافتة وفقاً لصحيفة “مكة” إلى أن العاملين اشتكوا تأخر رواتبهم وعدم تجديد هوياتهم، ووثائق التأمين الطبي طوال الأربعة شهور الماضية.
وأضافت أنهم أكدوا تضررهم من هذا التأخير الذي تسبب في تعطيل مصالحهم، وإجراءاتهم عند بعض الجهات الحكومية، كما أن بعضهم لم يتمكن من السفر لقضاء إجازاتهم.
يذكر أن وزارة العمل أطلقت برنامج حماية الأجور بمنشآت القطاع الخاص بهدف توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة والتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل.