هل تجوز زكاة الدين على المُقرض؟.. الشثري يجيب | فيديو

أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري بعدم جواز زكاة الدين على المُقرض خاصةً إذا كان المدين مماطلاً في تسديد ما عليه من ديون في المواعيد المحددة.
وقال الشثري في رده على استفسار من متصلة ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” بشأن مدى جواز زكاة الدين على إحدى قريباتها التي تماطل في سداد ما عليها، إن هذا المبلغ لا زكاة فيه؛ لأن المدين هنا مماطل ولا يقوم بالسداد.
وأضاف أنه لا يجب على تلك السيدة أن تزكي فالملك هنا ليس بتام إنما تزكيها إذا قبضت حقها، لافتاً إلى أنه إذا تمكنت من الحصول على المال تزكي عما قبضته من هذا الدين مرة واحدة.