هل يجوز الشراء من المحلات بغرض الحصول على الجوائز؟.. إمام وخطيب الحرم يجيب

أفتى إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن حميد بعدم جواز شراء السلع من المحلات التجارية بغرض الحصول على جوائز.
وقال في معرض إجابة عن سؤال في حلقة من برنامج “نور على الدرب” على إذاعة القرآن الكريم: “إذا كان رأى إعلاناً واشترى من أحد المحلات بضائع بهدف الحصول على جائزة فهذا لا يجوز”.
وأضاف: “أما إذا كان ذلك مصادفة أو كانت عادة المشتري الشراء من هذا المكان لأنه بجواره أو يعتاد الذهاب إليه لرخص أسعاره أو توفر البضائع عنده أو لجودتها أو غير ذلك من الأغراض التي يقصد الناس المحلات لأجلها، فهذا لا بأس به، أما إذا كان قصده من الشراء الجائزة فهذا لا يجوز لما في ذلك من الغرر”.
من جهته، أوضح أستاذ الفقه المشارك بجامعة أم القرى الدكتور محمد السهلي بحسب صحيفة “عكاظ” أن الأمر يعود إلى نية المشتري، فإذا قصد شراء السلعة أو الخدمة ثم حصل على الجائزة فلا بأس في ذلك، بشرط ألا تكون محسوبة في الثمن، أما إذا تم الشراء بغرض الحصول على جائزة محتملة فهذا من صور القمار.