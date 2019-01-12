“العمل”: يمنع توظيف غير السعوديين بهذه الوظائف

حددت اللائحة التنفيذية لنظام العمل ومحلقاتها، التي اعتمدها وزير العمل مؤخراً، المهن التي يُمنع توظيف غير السعوديين بها، إذ نصت المادة السادسة والثلاثون من نظام العمل على حظر اشتغال غير السعوديين بعددٍ من المهن.
وتضمنت هذه المهن (كبير إداريي موارد بشرية، مدير شؤون موظفين، مدير شؤون عمل وعمال، مدير علاقات أفراد، اختصاصي شؤون أفراد، كاتب شؤون أفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب دوام، كاتب استقبال عام، كاتب استقبال فندقي، كاتب استقبال مرضى، كاتب شكاوى).
كما تضمنت وظائف (أمين صندوق، حارس أمن خاص، معقب، ناسخ أو مصلح مفاتيح، مخلص جمركي)، ونصت اللائحة على أنه لا يجوز إسناد أيٍّ من مهام تلك المهن أو الوظائف إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي اسم وظيفي آخر.
واعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، والتي حلت محل اللائحة التنفيذية الصادرة في 28-6-1437هـ وما صدر عليها من تعديلات وألغت كل ما يتعارض معها.