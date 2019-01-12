بعد ترحيله من أمريكا بأمر “ترامب”.. وفاة حارس أحد المعتقلات النازية وآخر جنود “هتلر”

أعلنت وسائل إعلام ألمانية وفاة جاكيف باليج، وهو حارس أحد المعتقلات النازية سابقاً، بعد أن ظل يعيش عقوداً من الحياة الهادئة في نيويورك، إلى أن اكتشف ماضيه، بعد 50 عاماً تقريباً.
وأوضحت أن مسؤولين ألماناً أكدوا وفاة باليج في غرفة عناية طبية في مدينة آلين، عن عمر ناهز 95 سنة، بعد أن رحَّلته الولايات المتحدة إلى بلده ألمانيا خلال شهر أغسطس الماضي.
ولد باليج في أوكرانيا ودخل أمريكا سنة 1949، تحت قانون مساعدة اللاجئين بعد نهاية الحرب في أوروبا، وظل بها حتى أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً بترحيله باعتباره آخر مجرم حرب نازي في الولايات المتحدة.
وأظهر مقطع فيديو في أغسطس الماضي، مسؤولي الهجرة والجمارك الأمريكيين وهم يحملونه على كرسي متحرك ثم في عربة طبية، تم ترحيله إلى ألمانيا، بعد أن وجهت له اتهامات سابقة بالعمل لصالح النازية.
يُذكر أن وزارة العدل الأمريكية قالت: إن “باليج” كان الحارس على معسكر للقتل مات فيه 6 آلاف شخص في بولندا المحتلة من قبل النازيين، كما كذب لاحقاً على مسؤولي الهجرة الأمريكيين حول دوره في تلك الحوادث.