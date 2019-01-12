فيديو | استشاري طب نفسي يحذر من أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأبناء

دعا استشاري الطب النفسي مهدي العنزي، الآباء إلى التخلي عن الطريقة التقليدية في تربية الأبناء بممارسة السلطة أو الوصاية عليهم وإمكان استبدالها بتكوين صداقات مع أبنائهم.
وقال العنزي خلال لقاء ببرنامج “سيدتي”، الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، إن الطرق القديمة في تربية الأبناء والتي تبدأ من النصيحة ومن ثم يتبعها إجراءات أخرى تكون غير مناسبة في كثير من الأحيان.
وأضاف أن الكثير من الحالات التي تأتي لعيادته الخاصة تكون من عائلات نموذجية في التربية والدقة، لكنها تعاني من مشكلات كبيرة، مشيراً إلى أن الأم والأب يحاولان تطبيق الطريقة النموذجية في التربية، لكنها قد تكون غير مناسبة للأبناء في مراحلهم السنية الأولى.
ولفت إلى أن النفس البشرية لا تفضل الوصاية والسلطة وتميل إلى الانطلاق والحرية، وهو ما يدفع الأولاد والبنات إلى الاتجاه نحو أشخاص يتفهمونهم بعيداً عن طريقة السلطة.
د. مهدي العنزي – استشاري الطب النفسي:
يجب على الأب أن يتخلى عن السلطة الأبوية في علاقته بأولاده ويحاول أن يكون صديق لأبناءه @DrMahdiAlanazi#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/Eh8kTTTotN
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 11, 2019