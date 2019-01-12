فيديو | استشاري طب نفسي يحذر من أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأبناء

د. مهدي العنزي – استشاري الطب النفسي:

يجب على الأب أن يتخلى عن السلطة الأبوية في علاقته بأولاده ويحاول أن يكون صديق لأبناءه @DrMahdiAlanazi#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/Eh8kTTTotN

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 11, 2019