فيديو | حضور مشرف لأكاديمية سعودية في مؤتمر بالجامعة العربية

شاركت الدكتورة مسفرة جارالله الحارثي، المدربة والمستشارة الأسرية، في المؤتمر الدولي الأول حول «دور المجتمع المدني في دعم التعليم وتوفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة بالمنطقة العربية رؤية 2030» الذي نظمته جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقالت الدكتورة مسفرة الحارثي خلال المؤتمر: “إنها جاءت بمبادرة عن مؤسسة المربي الحضاري للتدريب والتعليم بالمملكة رئيسها الدكتور عبدالله الشاهين وزوجته الدكتور فاطمة المهاجري، حيث وضعوا آلية للعناية بهذه الفئة في مجتمع المملكة تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لكي تتحقق الريادة والتدريب العالي والعلمي لهذه الفئة ضمن رؤية 2030”.
وأضافت أنه سيكون هناك عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في تعليم القرآن الكريم، وذلك بتعليم خاص يناسب إعاقتهم وخاص باحتياجاتهم.
يذكر أن الدكتورة مسفرة جار الله الحارثي، هي رئيسة للقسم النسائي بجمعية وحي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ميسان في المملكة، وحاصلة على الدكتوراه في الطب البديل، ومدربة ومستشارة أسرية، وقد ألقت كلمتها خلال المؤتمر وهي بكامل حجابها، وهذا ما نال إشادة الحاضرين.