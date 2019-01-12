فيديو | معلومات طبية خاطئة حول “الفقع”.. تعرّف على أفضل طريقة لتناوله

حذّرت أخصائية التغذية ريما سلمان من انتشار الكثير من المعلومات الطبية الخاطئة حول الفوائد الغذائية لفطر “الفقع”، داعيةً إلى عدم الإكثار من تناولها؛ بسبب الأضرار الناجمة عن ذلك.
وقالت سلمان في مداخلة مع برنامج “MBC في أسبوع”، الذي يعرض على قناة ” “MBC، إن الكثيرين يعتقدون أن الفقع منجم غذائي وعلاج لكثير من الأمراض، مشيرةً إلى أن فوائده مترتبة على المواد التي يتكون منها خاصةً بعض الفيتامينات والكالسيوم والفسفور.
وأضافت أن الفقع يكون له تأثير جيد على صحة العين وقوة الأعصاب والعظام، لكنه في الوقت نفسه لا يمكن الاعتماد عليه في الشفاء من مرض السكري والضغط وتقوية المناعة، مبينةً أن الفقع قد يكون سبباً في الإصابة بالتسمم؛ كونه نباتاً فطرياً يمكن أن ينمو به عوالق.
ودعت أخصائية التغذية إلى تناول الفقع مطبوخة بشكل جيد وعدم تناولها نيَّة؛ لأن ذلك قد يتسبب في الإصابة بتلبك معوي وعسرهضم، مبينةً أن كل أنواع الفقع تكون بنفس الفائدة الغذائية مهما اختلف لونها أو نوعها أو سعرها.
معلومات طبية خاطئة حول الفوائد الغذائية لـ "الفقع"
أخصائية التغذية ريما سلمان تكشفها لـ MBC في أسبوع#MBCinaWeek pic.twitter.com/NXaKp8FCIr
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 11, 2019