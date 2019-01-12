الرئيسية حوادث فيديو | مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر مشاجرة جماعية في جدة
تحقق الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة في مشاجرة جماعية اندلعت فجر اليوم بين عدد من الأشخاص بحي الحمدانية، وذلك على إثر خلافات شخصية بينهم، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.
و باشرت الجهات الأمنية الواقعة، ويجري البحث لمعرفة تفاصيل المشاجرة وأسبابها والتوصل لجميع المشاركين الذين تورطوا فيها.
وكان تم تداول مقطع فيديو للمشاجرة على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قام أحد المواطنين من خلاله بتوثيق المشاجرة والتي اتضح أنه قد تم استخدام الأسلحة البيضاء فيها.