قيادي يمني يكشف رد فعل علي صالح عند إخباره بنية الحوثيين إعدامه على طريقة صدام حسين

كشف السكرتير الصحفي للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، عن رد فعل علي عبد الله صالح عندما تم إخباره بأن مليشيات الحوثيين يعدُّون لقتله على طريقة إعدام الرئيس العراقي صدام حسين.
وقال أحمد الصوفي إنه كان مع آخرين برفقة صالح عندما تم إخبار الأخير بالسيناريو الذي يعده الحوثيون لإعدامه أثناء الحصار الذي كان مضروباً حوله، مضيفاً وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “قلنا له إن الحوثيين سيجعلونك تنتظر ساعتك، فإما أن تتحرك وإما أن يُقضى عليك”.
وأوضح أنهم أخبروه بأن المليشيات أعدت في موقع منطقة الفرقة الأولى مدرعات ما يشبه المشنقة التي أُعدم بها صدام حسين، لافتاً إلى أن علي صالح ضحك وقهقه بصورة عجيبة وقال: “أنا أعرف أن علاقتي بهم ستنتهي بطريقة درامية”، مضيفا: “اليوم أول مرة أسمع كلام جديد”.
يذكر أن علي عبد الله صالح قـتـل في ديسمبر 2017 على يد المليشيات الحوثية، وذلك بعد أن تحالف معهم ضد الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي الذي تولى الحكم بعد تنحي صالح عام 2012.