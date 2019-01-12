هكذا أنقذ طفل الأعوام الثمانية والدته من الغرق في جازان.. ومدرسته تكرمه

أنقذ طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام، والدته من الغرق عندما سقطت في مسبح بأحد الشاليهات بمحافظة الدرب بمنطقة جازان، بعدما تعثرت وهي تسير بجانبه.
وبهذه المناسبة كرمت مدارس منابع المعرفة الأهلية بشروره الطالب البراء محمد الشهراني الذي يدرس بالصف الثاني الابتدائي لقيامه بهذا العمل البطولي عندما أنقذ والدته من الغرق في اللحظات الأخيرة كونه يجيد السباحة.
وأفاد والده محمد علي الشهراني بأنه كان وعائلته بأحد الشاليهات في محافظة الدرب ونزل ابنه البراء إلى المسبح مع والدته، وعند خروجها وسيرها بمحاذاة المسبح تعثرت وسقطت داخل المسبح وكادت أن تهلك كونها لا تجيد السباحة، وحاول إخراجها بعد أن لحق بها وغطس معها وتمسك بالسلّم الذي بداخل المسبح وسحبها نحوه، وقام بإخراجها، وصار سبباً في نجاتها من الغرق.