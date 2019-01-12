“واتساب”: تحديث يحمي رسائلك من التطفل

كشف «واتساب» نية مالكيه على إطلاق تحديث جديد من شأنه حماية رسائل المستخدمين الخاصة على التطبيق من تطفل الأصدقاء، وذلك بميزة المصادقة بالبصمة؛ ما يتطلب من المستخدم مصادقة هويته من أجل فتحه.
ووفقاً لما تم رصده على Google Play Beta Program أكد التطبيق أن التحديث يؤمّن خصوصية المستخدم في حال تمكّن شخص ما من إلغاء قفل الهاتف، ومحاولة قراءة الرسائل الخاصة على «واتساب».
وحسب موقع «ميرور» البريطاني؛ فإن الخاصية الجديدة ستمنحك رسائل مشفرة من البداية إلى النهاية، ويشير التحديث إلى أن إصدار v2.19.3 للأندرويد سيدعم بميزة المصادقة الجديدة، إلا أنها لا تزال في مراحلها التطويرية الأولى، واعداً بتوفيرها في الإصدارات المستقبلية من «واتساب» لنظام أندرويد.
يأتي ذلك ضمن سعي الشركة المالكة للتطبيق باستمرار ضمان جودته وعمله بشكل أكثر أماناً ما يدعم خصوصية المستخدم.