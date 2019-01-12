وداعاً للأرق.. 5 خطوات للنوم الهادئ خلال دقيقة فقط

يُعاني البعض من صعوبات النوم بسبب الأرق، ويلجأ البعض الآخر؛ للأدوية لحل المشكلة، لاسيما أن دراسات تؤكد أن اضطرابات النوم تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري والسمنة.
ويوصي خبير النوم الأمريكي أندرو ويل بحيلة مجربة لمن يرغب في أن ينعم بنوم هادئ وسريع، تعتمد على اليوغا، سماها “4 – 7 – 8″، تساعد على النوم خلال دقيقة. عبر تفريغ عقلك وإرخاء عضلاتك، بمجرد الاستلقاء على السرير.
ولخص ويل خطوات النوم بسهولة فيما يلي:
أولاً: باعد بين شفتيك وأخرج كل هواء الرئتين من الفم.
ثانياً: أغلق فمك واسحب نفساً طويلاً من أنفك مع 4 عدات في ذهنك.
ثالثاً: احبس نفسك 7 ثوان.
رابعاً: أخرج النفس من فمك ببطء مع 8 عدات.
وأخيراً: كرر الدورة 4 مرات متتالية إن كنت تجربها للمرة الأولى، أو 8 مرات إن كنت متمرساً.
ويؤكد ويل حسب “تلغراف” البريطانية، أن هذه الطريقة مفيدة كونها تملأ الرئتين تماماً بالهواء، وتسمح لأكسجين أكثر بالوصول إلى خلايا الجسم؛ مما يؤدي إلى الاسترخاء والراحة.