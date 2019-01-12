الرئيسية أنحاء الوطن وزارة الاقتصاد تعلن عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. وهذه التفاصيل
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وأمنية وقانونية شاغرة، في مقر الوزارة بالرياض، لحملة الثانوية العامة فأعلى، من حديثي التخرج وذوي الخبرة.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطلوبة هي: باحث قانوني، باحث قانوني أول، مستشار قانوني، مساعد إداري، ضابط أمن، مسؤول استقبال، حارس أمن.
وأضافت أن التقديم متاح حاليًّا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب، عبر الرابط التالي: https://goo.gl/HkX8Lp