6 فوائد لا تتوقعها لشرب الماء على معدة خاوية في الصباح

ينصح خبراء الصحة بتناول كوب من الماء بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة؛ لما لذلك من فوائد صحية عديدة تتمثل في تنقية الجسم من السموم. ويؤكد الخبراء أن شرب الماء على معدة خاوية في بداية اليوم يجعل من الماء دواءً مطهراً، كما أنه أحد أهم العادات الصحية التي تجعل اليابانيين يتمتعون بمستويات صحية مرتفعة. إليك فوائد شرب الماء بعد الاستيقاظ: * ترطيب الجسم بعد فترة جفاف استمرت 7 ساعات تقريباً. * الوقاية من الصداع. * تنشيط عملية التمثيل الغذائي بعد خمول النوم. * شرب الماء أفضل وسيلة لحماية الكلية من الحصى ومن الالتهابات. * يعيد الماء في الصباح الحيوية والنشاط للجهاز الليمفاوي؛ وهو حجر الزاوية في نظام المناعة لدى الإنسان. * تناول الماء في الصباح يساعد على إزالة السموم التي تكونت داخل طبقات الجلد أثناء النوم، ومع ماء الصباح تستعيد البشرة حيويتها.