الاحتلال الصهيوني يشرع بعمليات هدم جديدة في القدس

قالت مصادر فلسطينية، إن جرافات الاحتلال الصهيوني شرعت قبل ظهر اليوم الأحد، بعمليات هدم جديدة في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.
وطالت عمليات الهدم منزل الفلسطيني محمد حسن بدرية، بالتزامن مع فرض طوق أمني شامل على القرية ومنع المواطنين من الوصول إلى مواقع الهدم، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية “وفا” اليوم الأحد.
وقال عضو مجلس بيت إكسا القروي نعيم حسن، إن “جرافتين ضخمتين يرافقهما مئات الجنود حضروا إلى منزل المواطن بدرية وشرعوا بهدم الأسوار المحيطة بالمنزل تمهيداً للدخول إليه وهدمه”.
وكانت جرافات الاحتلال هدمت صباحاً بركسات تعود للشقيقين الفلسطينيين هيثم وإبراهيم عبد الوهاب، بحسب ما أفاد عضو مجلس بيت إكسا القروي بلال المشني.