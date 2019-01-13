المؤسسة العامة للتقاعد: ارتفاع أعداد المتقاعدين في عام 2018

ذكرت المؤسسة العامة للتقاعد أن أعداد المتقاعدين تجاوز 876 ألفاً في عام 2018، فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 491 ألف مستفيد.
وصرح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمؤسسة فيصل بن عثمان اليحيى، خلال مشاركته في إحدى المناسبات في منطقة القصيم، أن عدد المتقاعدين في المنطقة بلغ (44993) متقاعداً منهم (38659) متقاعدًا من الذكور، ويمثل المتقاعدون في القصيم نسبة 5% من جملة المتقاعدين في المملكة.
يذكر أن أعداد المتقاعدين في عام 2017 بلغ 835.7 ألف متقاعد، ليصبح عدد الموظفين المتقاعدين خلال عام 2018 نحو 40 ألف متقاعد.