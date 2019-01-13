بسبب الجوع والبرد.. نازحة سورية تحرق نفسها و3 من أطفالها في مخيم الركبان

الرئيسية حوادث بسبب الجوع والبرد.. نازحة سورية تحرق نفسها و3 من أطفالها في مخيم...
واجهت امرأة سورية أم لثلاثة أطفال في مخيم الركبان الجوع بسبب عدم تناول الطعام لمدة ثلاثة أيام بحرق نفسها وأطفالها داخل خيمتها.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة المدنية في المخيم، خالد العلي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أن سيدة تُدعى سندس فتح الله تبلغ 28 عاما أقدمت أمس السبت على حرق نفسها وأطفالها داخل خيمتها لعدم تناولهم الطعام منذ ثلاثة أيام.
وأضاف أن جيرانها في المخيم قاموا بإخماد الحريق وإخراج السيدة وأطفالها من داخل الخيمة التي احترقت بالكامل، وتم نقلها وأطفالها إلى النقطة الطبية ومنها إلى مستشفيات المملكة الأردنية.
وأبان العلي أن أهالي المخيم الذين يزيد عددهم على 40 ألف شخص يعانون من البرد الشديد بسبب عدم توفر أشجار في هذه المنطقة الصحراوية لاستخدامها للتدفئة، ولعدم قدرتهم على شراء المواد النفطية.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضراوات عدة أضعاف عن سعرها في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وسط غياب كامل للمنظمات الإنسانية التي تقدم مساعدات لسكان “الركبان”، محملا المنظمات الدولية والإنسانية مسؤولية الحادث.