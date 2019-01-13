تحدي “بيرد بوكس” يدفع مراهقة أمريكية لقيادة سيارتها معصوبة العينين.. تسببت في حادث والشرطة تحذر

الرئيسية هنا و هناك تحدي “بيرد بوكس” يدفع مراهقة أمريكية لقيادة سيارتها معصوبة العينين.. تسببت في...
دفعت الرغبة في المشاركة بتحدي “بيرد بوكس”، فتاة مراهقة لقيادة سيارتها وهي معصوبة العينين؛ ما نتج عنه اصطدامها بسيارة أخرى.
وقال قسم شرطة مدينة لايتون بولاية فلوريدا الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح السبت، عبر حسابه على “تويتر”، إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات؛ لكنه حذر السائقين من المشاركة في التحدي الذي يحقق انتشارًا واسعًا.
ولتنفيذ التحدي على المشارك فيه أن يعصب عينيه ويتحرك بشكل طبيعي، أسوة بفيلم “بيرد بوكس” أو “صندوق الطيور” الذي عرضته شبكة “نتفليكس”.
وغرد قسم الشرطة، قائلًا: “تحدي بيرد بوكس أثناء القيادة. نتيجته متوقعة”، ونشر صورة السيارتين المتضررتين.
وذكرت تقارير أن السائقة في السابعة عشرة من عمرها، وسحبت غمامة على عينيها أثناء قيادتها سيارة صغيرة على سرعة 35 ميلا في ساعة.
وقال ترافيس ليمان، من شرطة لايتون: “لم يستغرق الأمر طويلًا حتى فقدت السيطرة على السيارة. من الصعب أن يفكر شخص ما في القيام بذلك. إن المخاطر كبيرة للغاية للقيام بشيء من هذا القبيل أثناء القيادة”.
والأسبوع الماضي، حذرت “نتفليكس” من مخاطر المشاركة في “تحدي بيرد بوكس”، وقالت: “لا نستطيع أن نصدق أنه يجب أن نقول ذلك؛ لكن من فضلكم لا تؤذوا أنفسكم بهذا التحدي”.
وفي شهر ديسمبر، استحوذ فيلم “بيرد بوكس” الشهير على الجماهير، وأثار نقاشًا بين ملايين المشاهدين خلال الأسبوع الأول من إطلاقه.
ولقي الفيلم نجاحًا كبيرًا في الأسابيع الماضية، الذي يرتدي أبطاله غمامة على الأعين طول مدة الفيلم؛ لتفادي خطر يصيب كل من يرفع الغمامة لمشاهدة ما يجري حوله.