تفاصيل جديدة حول ضحية دهس حافلة المدرسة بحفر الباطن

كشفت عائلة الطفل بدر العمري (6 سنوات)؛ ضحية “حافلة المدرسة”، الذي تعرض للدهس بعد انتهاء اليوم الدراسي، تفاصيل جديدة حول الواقعة ومستجدات حالته الصحية.
وقال شقيقه عبد الله العمري: إن بدر كان عائداً رفقة أخيه زياد من المدرسة بحفر الباطن، الأربعاء الماضي، وأثناء نزولهما من الحافلة تم دهسه وواصل السائق القيادة دون اكتراث بمصير الطفل؛ ما دفع شقيقه إلى اللحاق بالحافلة وإبلاغ السائق بما حدث، والذي قام بنقله إلى المستشفى.
وأشار إلى أنه تم إدخال بدر إلى مستشفى حفر الباطن ونقله للعناية المركزة، لافتاً، وفقاً لصحيفة “اليوم”، إلى أن حالته الصحية حرجة ونسبة الاستقرار فيها ضعيفة، خاصة بعد توقف وظائف الكلى والكبد والرئة بسبب النزيف الحاد، رغم إجراء عملية له في اليوم الأول لنقله.
وأبان أن الطاقم الطبي بالمستشفى أوصى بإحالة بدر إلى مستشفى متخصص بالأطفال أكثر تطوراً لإنقاذ حياته، نظراً لتواضع الإمكانات الخاصة بالأطفال بالمستشفى الحالي، وناشدت الأسرة بنقله لمحاولة إنقاذه، لكن إدارة المستشفى رفضت بحجة أن الحالة حرجة، كما أن وزارة الصحة قالت إن بقاءه بالمستشفى الحالي أفضل على الرغم من توقف قلبه 10 مرات وتم عمل إنعاش له.
ونفى العمري حدوث أي تواصل من إدارة التعليم إلا بعد الحادث بـ3 أيام، رغم أن المتسبب في الكارثة هو حافلة إحدى المدارس الخاصة، مطالباً بفتح تحقيق في الحادث كي لا تتكرر مع آخرين.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي بتعليم حفر الباطن أن مدير التعليم وجه بتشكيل لجنة عاجلة من التعليم الأهلي وخدمات الطلاب والقيادة المدرسية للتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها.