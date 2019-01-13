جامعة الجوف تعلن فتح القبول في برنامج الماجستير التنفيذي

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف، عن فتح باب القبول في برنامج الماجستير التنفيذي للفصل الثاني من العام الجامعي 1440/1439هـ (للطلاب)، وذلك اعتباراً من 4 / 5 / 1440هـ وحتى 9 / 5 / 1440هـ، وفق الشروط التالية:
أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها في أي تخصص من تخصصات العلوم الإدارية بتقدير لا يقل عن جيد انتظاماً أو انتساباً.
للتخصصات الأخرى أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات بوظيفة إدارية في العمل الحكومي أو القطاع الخاص.
ويمكن الإطلاع على المزيد من المعلومات عن البرنامج والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).