جوليان كاسترو يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020

أكد جوليان كاسترو، الوزير في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أمس السبت، رسميًا ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة عام 2020. حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وقال كاسترو (44 عامًا) الذي شغل منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية، خلال الإعلان عن ترشحه من مسقط رأسه في بلدية سان أنطونيو بولاية تكساس: إنَّ الوقت قد حان للتأكيد على أن “أمريكا متاحة أمام الجميع”. وفقًا للوكالة.
وقال: إنَّ جدته، التي هاجرت إلى تكساس من المكسيك منذ حوالي 100 عام، لم تكن لتتخيل أن يخوض حفيدها السباق إلى البيت الأبيض. يذكر أنَّ لكاسترو أخًا توأمًا عضوًا في الكونجرس الأمريكي.
ويأتي إعلان كاسترو بعد وقت قصير من إعلان عضوة الحزب الديمقراطي عن ولاية هاواي، تولسي جابارد، لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية بأنها تعتزم خوض الانتخابات وستصدر إعلانًا رسميًا في غضون الأسبوع المقبل. وأكدت أنها ستركز في حملتها على قضايا رئيسية مثل الرعاية الصحية وإصلاح العدالة الجنائية وتغير المناخ.
وتعارض جابارد (37 عامًا)، وهي جندية سابقة، التدخل العسكري. وقد تعرضت لانتقادات واسعة بسبب اجتماعها مع رئيس النظام السوري بشار الأسد عام 2017 خلال رحلة استغرقت أسبوعًا إلى سوريا ولبنان.
ومن المقرر أن تبدأ في فبراير 2020 الانتخابات التمهيدية للحزب، التي ستشهد انتخاب الديمقراطيين لمرشحهم للانتخابات الفعلية في نوفمبر 2020، في ولاية آيوا.