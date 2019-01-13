خبير أرصاد: الأسبوع الجاري سيشهد 4 فصول في وقت واحد.. ثلج ودفء ورياح ومطر

أوضح المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، أن الأسبوع الجاري سيشهد أربعة فصول في وقت واحد؛ حيث من المتوقع أن يحوي ثلوجًا وبردًا ودفئًا وأمطارًا وغبارًا.
وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، مساء السبت، إنه بالنسبة للأمطار، فمن المتوقع هطولها بشكل متفاوتٍ يومي الأحد والإثنين، على جنوب وجنوب شرق منطقة تبوك والمدينة المنورة خصوصًا سواحلها وشمالها، وجنوب منطقة الجوف، وحائل خصوصًا شمالها وشمالها الشرقي ومحافظة رفحاء.
وتوقع أن تشهد نواحي طريف وحزم الجلاميد، وقد تشمل جبال اللوز، و”الظهر” شمال منطقة تبوك، تساقط الثلوج، ليلًا وصباح الخميس المقبل وتكون من خفيفة إلى متوسطة.
ومن المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، أجواء دافئة، تعقبها موجة برد شديدة على معظم المناطق خصوصًا شمال ووسط المملكة أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة.
وقال إن مناطق: تبوك والجوف وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تشهد غدًا الأحد رياحًا جنوبية غربية إلى غربية، من متوسطة إلى نشطة السرعة، تثير الأتربة والغبار.
بينما تهب يومي الأربعاء والخميس، رياح غربية نشطة إلى نشطة جدًا، مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال المملكة، ثم تتحول تدريجيًا مساء الخميس ويومي الجمعة والسبت إلى رياح شمالية غربية ثم شمالية باردة متوسطة إلى نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جلب غبار الشمال نحو وسط وشرق وجنوب المملكة.