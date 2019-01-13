الرئيسية أنحاء الوطن صورة تاريخية للملك سلمان وولي العهد أثناء زيارتهما لإسبانيا والبرتغال عام 2001
نشرت دارة الملك عبد العزيز؛ المؤسسة المختصة في خدمة تاريخ وجغرافية وتراث المملكة، صورة تاريخية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للبرتغال وإسبانيا وقت أن كان أميرا للرياض.
وأظهرت الصورة، مرافقة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد للملك سلمان في تلك الزيارة، التي تمت في ربيع الثاني عام 1422 هـ الموافق يونيو 2001م.
وكان الملك سلمان صرح وقتها أن زيارات كبار المسؤولين في السعودية إلى دول العالم تشكل في مجملها دعما لقضايا العرب والمسلمين.
يذكر أن الزيارة كانت تلبية لدعوة كريمة من الملك الإسباني السابق خوان كارلوس، والتي وصفها آنذك بالناجحة بكل المقاييس.