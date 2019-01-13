الرئيسية أنحاء الوطن طالب سعودي يحصل على لقب “آينشتاين” في مسابقة عالمية.. وتكريمه بالأمم المتحدة
تمكن طالب سعودي من تحقيق إنجاز علمي في مسابقة دولية للفيزياء، حصل من خلالها على لقب “آينشتاين”.
وحصل الطالب عبد الله بن عيسى الجبارة، على المركز العاشر في المسابقة الدولية العشرين للفيزياء التي استضافتها كلية (هانتر) في مدينة نيويورك الأمريكية، وتوج بالميدالية الفضية في المسابقة.
وتم تكريم الجبارة بالجائزة في الحفلة الختامية التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة، بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وشخصيات سعودية بارزة، بجانب نخبة من علماء الفيزياء النظرية والتطبيقية من مختلف دول العالم.
وتمكن الجبارة (من تعليم محافظة القطيف) من الفوز بلقب “آينشتاين” من بين 1059 طالبا، يمثلون نخبة الطلاب المتفوقين في الفيزياء من 58 دولة، وذلك في التصفيات التي مرت بثلاث مراحل، نجح في تخطي المرحلة الأولى بالحصول على المركز الخامس، فيما تمكن من اختطاف المركز الرابع في المرحلة الثانية، بينما منحته التصفيات النهائية المركز العاشر.
من جانبه قدم مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط التهنئة للجبارة ولأسرته، معتبرا أن هذا الإنجاز النوعي يضع المملكة ضمن الدول المتقدمة تعليميا في علم الفيزياء.