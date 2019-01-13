“عمل عسير” يقف على حالة أسرة المواطن الذي ضحى بحياته لإنقاذ طفل من الموت

تفاعل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة عسير مع المطالبات بالوقوف على حالة أسرة المواطن علوان الربعي الذي لقي مصرعه أثناء إنقاذه طفلاً من الموت دهسا.
ووقف فرع الوزارة على الأسرة، وتمت دراسة حالتها والتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتأمين سكن ملائم لها بدل المستأجر.
وذكر الفرع أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين وسيلة نقل لأبناء المتوفى من وإلى المدرسة، لضمان استمرارهم في التعليم، إضافة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للابن الأكبر الذي يعاني من مرض السكري.
وأكد أنه يتابع وضع الأسرة في الوقت الحالي، وذلك للتأكد من استقرارها واستكمال كافة المتطلبات التي تحتاجها.