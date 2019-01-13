فواكه قليلة السكر غنية بالمغذيات.. تعرف عليها

بالألياف والمعادن والفيتامينات. من ناحية أخرى لا تقتصر مخاطر الإفراط في أكل السكريات على مرض السكري فقط، فالسكر يزيد الالتهابات والوزن ويؤثر سلباً على صفاء البشرة.
وتحتوي الملعقة الصغيرة من السكر على 4 غرامات، ويعتبر المقدار الآمن من السكر في حصة الفواكه ما بين 5 و12 غراماً إذا كنت تراقب نتيجة قلق من السكري. أما إذا كان السبب ضبط الوزن فيمكنك تناول ما بين 16 و20 غراماً من السكر في كل حصة من الفاكهة.
البرتقال والتفاح. يحتوي كل 100 غرام من البرتقال أو التفاح على 10 غرامات من السكر فقط. وتحتوي حبة البرتقال المتوسطة على 12 غراماً من السكر، بينما تحتوي التفاحة الكبيرة على 19 غراماً.
الموز. تحتوي حبة الموز على ما بين 13 و16 غراماً من السكر.
التين. تحتوي كل 5 حبات من التين على ما بين 17 و20 غراماً من السكر.
الزبيب. يوجد 21 غراماً من السكر في كل ربع كوب من الزبيب.
الفراولة والتوت. يحتوي كل نصف كوب من الفراولة (الفريز) على 4 غرامات من السكر، بينما يحتوي نصف الكوب من التوت على 3 غرامات، والتوت الأسود 3.5غرامات.
البابايا والأناناس. تتراوح كمية السكر في كل 100 غرام من البابايا أو الأناناس بين 6 و8 غرامات فقط.
الكيوي والجريب فروت. ينتمي هذين النوعين إلى الفئة السابقة، فكل نصف كوب من هذين النوعين يحتوي على ما بين 6 و8 من السكر.
الجوافة. تمتاز الجوافة بأنها قليلة السكر، فالحبة تحتوي على 5 غرامات من السكر فقط.