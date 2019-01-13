فواكه قليلة السكر غنية بالمغذيات.. تعرف عليها

بالألياف والمعادن والفيتامينات. من ناحية أخرى لا تقتصر مخاطر الإفراط في أكل السكريات على مرض السكري فقط، فالسكر يزيد الالتهابات والوزن ويؤثر سلباً على صفاء البشرة.