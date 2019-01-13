فيديو | حقائب مسافرين تشتعل في الجو.. طيار سعودي يوضح السبب

حذّر الطيار المدني عبدالله بن صالح الغامدي المسافرين جواً، من اصطحاب بطاريات وشواحن مُقلدة قابلة للاشتعال على الطائرة، مشيراً إلى أن حوادث الحريق الناجمة عن تلك الأشياء انتشرت خلال الفترة الأخيرة.
وقال الغامدي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته بـ”تويتر”، “إن النار من مُستصغر الشرر، والمسافر هو المسؤول الأول عما تحمله حقائبه، فقد كثرت خلال هذه الأيام البطاريات والشواحن المُقلدة أثناء الرحلات الجوية”.
وأضاف أنه على راكب الطائرة أن يكون حريصاً على سلامته وسلامة الآخرين والطائرة، ولا يكون سبباً في كارثة جوية ضحيتها أرواح وممتلكات، خاصةً أن النار في السماء يصعب السيطرة عليها، كما أن الدخان سريع الانتشار.