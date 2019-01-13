فيديو | مقطع متداول لعامل يذبح دواجن بجوار حاوية نفايات.. بلدية خميس مشيط تعلّق

علّقت بلدية خميس مشيط على مقطع فيديو متداول لعمالة تذبح دواجن مجهولة المصدر بغرض بيعها، مؤكدة أنها باشرت الواقعة واتخذت الإجراءات النظامية الرادعة.
وأوضحت البلدية، في بيان لها، أنها تابعت ما تُدوول في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن عامل وافد يذبح ويسلخدواجن مجهولة المصدر بخميس مشيط بغرض بيعها، وذلك بجوار حاوية نفايات، بشكل مخالف لكافة الأنظمة والتعليمات.
وأضافت أنه رغبةً منها في توضيح نوع المخالفة وما تم اتخاذه من إجراءات، فقد شخص المختصون من البلدية وباشروا موقع المخالفة بعد تحديده أمام أحد جوامع المحافظة، أثناء مزاولة المخالفين لذبح الدواجن وبيعها، وتبين افتقار هذا العمل لأدنى الاشتراطات الصحية ومقومات السلامة الغذائية، وبناءً عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة.
وأشارت إلى أنها لم ولن تتهاون في ملاحقة المخالفين وإيقاع العقوبة بحدها الأعلى وفق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، لضمان عدم تكرارهم تلك المخالفات والعمل على ملاحقتهم والتضييق عليهم حتى القضاء عليها تماما بإذن الله.
وبيّنت البلدية أن صحة وسلامة الغذاء المقدم للمستهلك خط أحمر لا يمكن التساهل أو التهاون فيه إطلاقا، وأنها لا تزال تعمل مع الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ إجراءات صارمة لردع المخالفين والارتقاء بمستوى سلامة الغذاء والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وأهالي المحافظة.