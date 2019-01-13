محذرًا من قطع الإشارة الحمراء.. “المرور” ينشر مقطعًا لحادث وثقته الكاميرات

حذرت الإدارة العامة للمرور من قطع الإشارة الضوئية الحمراء، مؤكدة أنه خطر حقيقي على سلامة قائدي المركبات وسلامة سالكي الطريق، داعية إلى التقيّد بالأنظمة المرورية.
ونشرت الإدارة مقطع فيديو وثقته الكاميرات لحادث مروري مروع اصطدمت فيه مركبتان بعدما قطعت إحداهما الإشارة الحمراء، ونتج عنه أضرار كبيرة في الجانبين.
وورد في جدول المخالفات المرورية رقم 6 بند المخالفة رقم 1 والتي يعاقَب مرتكبها بالغرامة المالية من 3- 6 آلاف ريال، في حال “تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر”.
قطع الإشارة الضوئية خطر حقيقي لسلامتكم وسلامة سالكي الطريق نرجو التقيّد بالأنظمة المرورية.#هدفنا_سلامتكم#المرور_السعودي pic.twitter.com/Vph9jYtMEr
— #المرور_السعودي (@eMoroor) January 12, 2019