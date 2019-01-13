مدير عام المرور: تغليظ المخالفات أسهم في تغيير سلوك السائقين

كشف المدير العام للمرور اللواء محمد البسامي، عن نجاح عملية تغليظ العقوبات على المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية في التزام السائقين بكامل الإرشادات، مبيناً أن نسبة التزام قائدي المركبات بربط حزام الأمان وصلت إلى 96 % من مجموع 40 مليون مركبة جرى رصدها.
وأوضح البسامي، أن التزام قائدي المركبات بتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، حقق هو الآخر نسبة مرتفعة خلال عمليات الرصد التي تقوم بها إدارات المرور، وفقاً لـ”الوطن”.
ولفت إلى أن جميع إدارات المرور في المملكة شرعت في تنفيذ التعميم الجديد بعدم تحرير المخالفات المرورية بالتقاط صورة واحدة للمركبة؛ تجنباً لوقوع الأخطاء وكثرة الاعتراضات والشكاوى على المخالفات المرصودة عبر تقنية “باشر”.