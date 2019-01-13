“نظارة” جديدة تساعدك على اختيار الطعام الصحي.. تعرّف على آلية عملها

صممت شركة أمريكية جهازاً يساعد على تدريب الدماع على اختيار الأطعمة الصحية.
و”برين تاب” عبارة عن زوج من النظارات مع سمّاعات متصلة بها، يمكن أن تساعدك على تفضيل التفاح على الشوكولاتة، كما يقول المصممون إنها يمكن أن تساعد في الإقلاع عن التدخين والعادات الغذائية السيئة.
وتم تصميم النظارات ليتم ارتداؤها 20 دقيقة في اليوم، ويمكن أن تساعد الموظفين في المكاتب الذين يعانون من الإجهاد على إعادة تنشيط أدمغتهم، ويبلغ سعرها 430 جنيه استرليني (600 دولار)، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ويقول مايكل بورتر، المؤسس المشارك لشركة “برين تاب” من نيو بيرن بولاية نورث كارولينا “ما يفعله الصوت هو مساعدة المستخدم في الحصول على عادات جديدة وأنماط جديدة للسلوكيات الإيجابية”.
وعندما سئل عن ما سيفعله الجهاز لأشخاص يفكرون في الشوكولاتة أو الحلويات كل يوم، قال بورتر: “سيساعدهم على انتقاء الخيارات الصحية، ويصورهم وهم يختارون خيارات أخرى، مثل أكثل تفاحة، ويرون أنفسهم يفعلون ذلك”.
وتقدم برين تاب حوالي 50 جلسة مختلفة، تغطي مواضيع مثل إدمان السكر والشوكولاتة وكذلك الإجهاد أو الاعتماد على النيكوتين.