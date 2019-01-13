هذه هي الحرية التي تريدها رهف الجنون

رهف الجنون، التي باعت وطنها وقبل ذلك والديها وأسرتها ، لتظهر لنا بهذا المظهر وقد انسلخت من قيمها ومبادئها ووطنها!
هذه رهف التي وصلت الآن للحرية التي تنشدها!
هل تعتقد أنها ستجد وطناً يحتويها غير هذا الوطن،
لا والله يا رهف القنون ما أقدمت عليه هو عين الجنون ، بلادك التي هربت منها هي الحضن الدافئ والملاذ الآمن ليس للمواطن فحسب ، بل لكل من ضاقت به الدنيا ، وطنك الذي خنتي ترابه هو الذي كان يسندك منذ الصغر وفر لك كل ما تريدينه وبكل خصوصية وحرية لتعيشين حياتك بكرامة بعيداً عن مخالب الذئاب ،،
الآن يا رهف ستتلقفك مخالب الذئاب سيتسابقون إليك ليس حباً فيك ، بل حقداً لوطنك العظيم ، سيعبثون بكل ما فيك انتقاماً من بلادك ، فأنت أتيت لهم كالطعم الجاهز ، لابد أن يزينون لك شكل السنارة حتى تتشبثي بها بكل قوة لتكتشفي لاحقاً أن كل تلك الحفاوة ليست لأجلك أنت ، بل هي استغلالاً لغبائك من أجل النيل من وطنك ، واستكمالاً لما نهجته تلك الدول المعادية وبعد أن انتهت قضية خاشقجي بفشلهم ستطوي الأيام قصتك وتنتهي بك تلك الحفاوة إلى سجلات المشردين عن أوطانهم وستظهرين غداً معهم في كل شارع وسكة ، تقتاتين من قنوات الدول المعادية لوطنك من أجل كلمتين تقولينها أمام وسائل الإعلام في كل قضية ورأي عام وستتحول حياتك إلى روتين يشبه حياة كل من خان وطنه وأصبح يعيش بلا وطن ،
فهل تعتقدين الآن أنك ستجدين وطناً يحضنك بكل صدق غير هذا الوطن !!