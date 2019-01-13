هل يجوز قول “لولا الله وفلان”؟.. الشيخ الماجد يجيب | فيديو

أفتى قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، بعدم جواز التشريك بين الله تعالى وبين أحد من خلقه بلفظ “لولا الله وفلان”.
وقال الماجد خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن هذا الأمر من المناهي اللفظية عند أهل العلم، وهو ما يتعلق بمسألة السببيات بأن يقول الشخص “لولا الله وفلان”.
وأضاف أن الصحيح هو قول الشخص “لولا فضل الله عز وجل ثم فلان”، بحيث يفصل إرادة الله باعتبارها الأساس عما يأتي بعد ذلك من الأشخاص الذي هو أيضاً بمشيئة الله، مستشهداً بالحديث الذي دار بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووفد من اليهود، وأمر فيه النبي بأن يقولوا: “ما شاء الله ثم ما شاء محمد”.