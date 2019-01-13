1500 سيدة يزورون فعاليات ملتقى كفى التوعوي

اختتم القسم النسائي بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة ملتقى كفى التوعوي الخامس والذي زراه أكثر من 1500 سيدة.
من جهتها أوضحت مديرة القسم النسائي بالجمعية سلوى بن حسن سروجي أن الملتقى والذي امتد لخمسة أيام، نالت من خلاله 12 سيدة عضوية كفى، فيما شمل على العديد من الفعاليات والبرامج المختلفة وكانت أبرز محاورها: التوعية عن بعض سلوكيات الإدمان، نصائح عامة لأهالي المدمنين، وطرق ووسائل عامة لاحتواء المدمن، وشارك فيها العديد من المحاضرات والمتخصصات أبرزهن أناهيد السميري، حنان سروجي، فاطمة بخاري، آسيا بن محفوظ وفاطمة أم طارق.
يذكر أن فعاليات كفى والتي زارتها أكثر من 1500 سيدة واحتوت على العديد من المسابقات والجوائز القيمة للحاضرين، شاركت فيها العديد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة.