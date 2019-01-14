إجراء حاسم من أمانة الطائف بحق “موظف المقطع المسيء”

طالب أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الشركة المختصة بمواقف سيارات المنطقة التاريخية بوسط الطائف، بإبعاد أحد عامليها، بعد ظهوره في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل وهو يتحدث عن الغرامات المالية للوقوف الخاطئ بشكل غير لائق.
وأوضحت أمانة الطائف في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن آل هميل وجه أيضاً بالتحقيق مع العامل ومحاسبته على ما بدر منه من ألفاظ، وصفتها الأمانة بغير اللائقة، وغير المقبولة، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تجاوز لفظي أو سلوكي من أي موظف.
يُذكر أن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل أظهر أحد موظفي الشركات المتخصصة في المواقف التي تعاقدت معها أمانة الطائف وهو يسيء لأهالي المحافظة.
وفي التفاصيل، ظهر الموظف خلال المقطع وهو يتحدث عن الوقوف الخاطئ، وطريقة تعامل الشركة المتخصصة مع تلك المخالفات التي تعتبر مخالفات مرورية. وقام الموظف بتصوير المقطع بأسلوب استفزازي، تسبب في تذمر الأهالي من هذه الأساليب غير اللائقة.