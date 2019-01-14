تعليم جازان: مقطع النقل المدرسي بـ “العارضة” مضلل.. وهذه هي الحقيقة

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بياناً توضيحياً للرد على مقطع الفيديو الذي نشر أمس السبت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تعليقاً صوتياً ينتقد إجراءات النقل المدرسي بالعارضة.
ووصف المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، مقطع الفيديو بأنه ينم عن جهل صاحبه لاشتراطات وإجراءات النقل المدرسي والنسبة المخصصة له بعموم مناطق المملكة.
واستعرض البيان بعض الأرقام الخاصة بالنقل المدرسي، حيث بين أن المقاعد المخصصة للنقل المدرسي في عموم مكاتب جازان تبلغ 59545 مقعداً وزادت هذا العام إلى 6 آلاف مقعد.
كما أوضح البيان أنه تم تخصيص 500 عقد فردي مع الأهالي بمحافظة العارضة للنقل على سياراتهم الخاصة، فيما يخص الشريط الحدودي الجبلي، وذلك كإجراءات احترازية نظامية تستوجب نوعاً معيناً من السيارات للنقل المدرسي في تلك الأماكن بديلاً عن الحافلات.
وختاماً أعربت إدارة تعليم جازان عن أسفها لانتشار هذه المقاطع بتعليقات صوتية تنم عن الجهل وتزوير الحقائق والبحث عن الإثارة على حد وصف البيان.